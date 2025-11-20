CONCERT Michael Rudolph Cummings et soirée Beaujolais Saint-Dizier
Jeudi 20 novembre, on fête le Beaujolais mais on accueille aussi Michael Rudolph Cummings au Petit Paris ce musicien américain propose une folk sombre, belle et brute, entre Neil Young et Townes Van Zandt.
Bref un petit verre de Beaujolais, une voix qui vous retourne, et bim la soirée est faite.
Ouverture du bar dès 18h30 et concert à 20h30 .
Bar Au Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 14 35 23 43 association.aupetitparis@gmail.com
