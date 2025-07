Concert | Michal Okon Langeac

Concert | Michal Okon Langeac dimanche 10 août 2025.

Concert | Michal Okon

Chapelle Mère Agnès Langeac Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : Dimanche 2025-08-10

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Concert « La voix de la Harpe » avec Michal Okon, soprano & Anthony Castin à la harpe, un voyage musical et amical à travers le temps, à la Chapelle Mère Agnès de Langeac. Entrée 12€.

Chapelle Mère Agnès Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 78 40 13 maryvonnegautier43@gmail.com

English :

Concert « La voix de la Harpe » with Michal Okon, soprano & Anthony Castin on harp, a musical and friendly journey through time, at Chapelle Mère Agnès in Langeac. Admission 12?

German :

Konzert « La voix de la Harpe » mit Michal Okon, Sopran & Anthony Castin an der Harfe, eine musikalische und freundschaftliche Reise durch die Zeit, in der Kapelle Mère Agnès in Langeac. Eintritt 12?

Italiano :

Concerto « La voix de la Harpe » con Michal Okon, soprano e Anthony Castin all’arpa, un viaggio musicale e conviviale nel tempo, presso la Chapelle Mère Agnès di Langeac. Ingresso 12 euro.

Espanol :

Concierto « La voix de la Harpe » con Michal Okon, soprano y Anthony Castin al arpa, un viaje musical y amistoso a través del tiempo, en la Chapelle Mère Agnès de Langeac. Entrada: 12 euros.

