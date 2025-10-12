Concert | Michal Okon Langeac
Concert | Michal Okon Langeac dimanche 12 octobre 2025.
Concert | Michal Okon
Chapelle Mère Agnès Langeac Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 18:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Concert « Plaisirs baroques » avec Michal Okon, soprano, organisé par « Chantons en Val d’Allier » à la Chapelle Mère Agnès de Langeac. Entrée 15€.
Chapelle Mère Agnès Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 78 40 13 maryvonnegautier43@gmail.com
English :
Concert « Plaisirs baroques » with Michal Okon, soprano, organized by « Chantons en Val d’Allier » at Chapelle Mère Agnès in Langeac. Admission 15?
German :
Konzert « Plaisirs baroques » mit Michal Okon, Sopran, organisiert von « Chantons en Val d’Allier » in der Kapelle Mère Agnès in Langeac. Eintritt 15?
Italiano :
Concerto « Plaisirs baroques » con Michal Okon, soprano, organizzato da « Chantons en Val d’Allier » presso la Chapelle Mère Agnès di Langeac. Ingresso 15 euro.
Espanol :
Concierto « Plaisirs baroques » con Michal Okon, soprano, organizado por « Chantons en Val d’Allier » en la Chapelle Mère Agnès de Langeac. Entrada: 15 euros.
L’événement Concert | Michal Okon Langeac a été mis à jour le 2025-09-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier