Concert | Michal Okon Langeac

Concert | Michal Okon Langeac dimanche 12 octobre 2025.

Concert | Michal Okon

Chapelle Mère Agnès Langeac Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 18:00:00
fin : 2025-10-12

Date(s) :
2025-10-12

Concert « Plaisirs baroques » avec Michal Okon, soprano, organisé par « Chantons en Val d’Allier » à la Chapelle Mère Agnès de Langeac. Entrée 15€.
  .

Chapelle Mère Agnès Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 78 40 13  maryvonnegautier43@gmail.com

English :

Concert « Plaisirs baroques » with Michal Okon, soprano, organized by « Chantons en Val d’Allier » at Chapelle Mère Agnès in Langeac. Admission 15?

German :

Konzert « Plaisirs baroques » mit Michal Okon, Sopran, organisiert von « Chantons en Val d’Allier » in der Kapelle Mère Agnès in Langeac. Eintritt 15?

Italiano :

Concerto « Plaisirs baroques » con Michal Okon, soprano, organizzato da « Chantons en Val d’Allier » presso la Chapelle Mère Agnès di Langeac. Ingresso 15 euro.

Espanol :

Concierto « Plaisirs baroques » con Michal Okon, soprano, organizado por « Chantons en Val d’Allier » en la Chapelle Mère Agnès de Langeac. Entrada: 15 euros.

L’événement Concert | Michal Okon Langeac a été mis à jour le 2025-09-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier