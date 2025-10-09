Concert Michel Dalberto Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-10-09 20:00:00

fin : 2025-10-09 21:30:00

2025-10-09

Assistez au premier concert de la saison 25-26 à l’Abbaye aux Dames de Saintes !

Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org

English :

Attend the first concert of the 25-26 season at the Abbaye aux Dames in Saintes!

German :

Besuchen Sie das erste Konzert der Saison 25-26 in der Abbaye aux Dames in Saintes!

Italiano :

Assistete al primo concerto della stagione 25-26 all’Abbaye aux Dames di Saintes!

Espanol :

Asista al primer concierto de la temporada 25-26 en la Abbaye aux Dames de Saintes

