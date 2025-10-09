Concert Michel Dalberto Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes
Concert Michel Dalberto Abbaye-aux-Dames la cité musicale Saintes jeudi 9 octobre 2025.
Concert Michel Dalberto
Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 20:00:00
fin : 2025-10-09 21:30:00
Date(s) :
2025-10-09
Assistez au premier concert de la saison 25-26 à l’Abbaye aux Dames de Saintes !
Abbaye-aux-Dames la cité musicale Abbaye-aux-Dames auditorium Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 48 48 info@abbayeauxdames.org
English :
Attend the first concert of the 25-26 season at the Abbaye aux Dames in Saintes!
German :
Besuchen Sie das erste Konzert der Saison 25-26 in der Abbaye aux Dames in Saintes!
Italiano :
Assistete al primo concerto della stagione 25-26 all’Abbaye aux Dames di Saintes!
Espanol :
Asista al primer concierto de la temporada 25-26 en la Abbaye aux Dames de Saintes
L’événement Concert Michel Dalberto Saintes a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge