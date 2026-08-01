UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paray-sous-Briailles

Concert Michel Ghetti Paray-sous-Briailles

samedi 15 août 2026 · Paray-sous-Briailles

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Chapelle de Briailles
Ville
03500 Paray-sous-Briailles
Département
Allier
Tarif

Paray-sous-Briailles

Concert Michel Ghetti

Chapelle de Briailles Paray-sous-Briailles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Concert de Michel Ghetti, pianiste, compositeur et professeur de piano.
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Chapelle de Briailles Paray-sous-Briailles 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   lachapelledebriailles@gmail.com

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English :

Concert by Michel Ghetti, pianist, composer, and piano teacher.

L’événement Concert Michel Ghetti Paray-sous-Briailles a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Val de Sioule