AGENDA · Paray-sous-Briailles
Concert Michel Ghetti Paray-sous-Briailles
samedi 15 août 2026 · Paray-sous-Briailles
Informations pratiques
Paray-sous-Briailles
Concert Michel Ghetti
Chapelle de Briailles Paray-sous-Briailles Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concert de Michel Ghetti, pianiste, compositeur et professeur de piano.
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Chapelle de Briailles Paray-sous-Briailles 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes lachapelledebriailles@gmail.com
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English :
Concert by Michel Ghetti, pianist, composer, and piano teacher.
L’événement Concert Michel Ghetti Paray-sous-Briailles a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Val de Sioule