Concert Michel Jonasz Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Concert Michel Jonasz Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement samedi 29 novembre 2025.

Concert Michel Jonasz

Samedi 29 novembre 2025 à partir de 20h30. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 49 – 49 – 74 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Après l’immense succès des spectacles Réunis vers l’Uni , Groove , Michel Jonasz retrouve ses complices Manu Katché à la batterie et Jean-Yves d’Angelo aux claviers.

Après l’immense succès des spectacles Réunis vers l’Uni , Groove , et des salles à guichets fermés de la tournée hommage au Blues où Michel Jonasz retrouvait ses complices Manu Katché à la batterie et Jean-Yves d’Angelo aux claviers, le trio magique revient sur scène avec un nouveau projet pour quelques concerts qui s’annoncent mémorables.

Accompagné comme toujours d’une pléiade de talentueux musiciens et choristes, dans un savant mélange de Soul et de R&B, Jonasz et ses acolytes revisitent le fabuleux répertoire du chanteur.



Pour des reprises et quelques surprises !



Michel Jonasz, nouvel album, nouvelle tournée dès le 1er mars 2025 dans toute la France.



un concert présenté par ART FM PRODUCTION .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

After the huge success of his shows « Réunis vers l?Uni » and « Groove », Michel Jonasz reunites with his accomplices Manu Katché on drums and Jean-Yves d?Angelo on keyboards.

German :

Nach dem großen Erfolg der Shows « Réunis vers l’Uni » und « Groove » trifft Michel Jonasz wieder auf seine Komplizen Manu Katché am Schlagzeug und Jean-Yves d’Angelo an den Keyboards.

Italiano :

Dopo il grande successo dei suoi spettacoli « Réunis vers l’Uni » e « Groove », Michel Jonasz si riunisce con i suoi complici Manu Katché alla batteria e Jean-Yves d’Angelo alle tastiere.

Espanol :

Tras el gran éxito de sus espectáculos « Réunis vers l’Uni » y « Groove », Michel Jonasz se reúne con sus cómplices Manu Katché a la batería y Jean-Yves d’Angelo a los teclados.

L’événement Concert Michel Jonasz Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille