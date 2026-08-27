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AGENDA · Moulins

Concert Michel Jonasz Théâtre municipal Moulins

samedi 17 octobre 2026 · Théâtre municipal · Moulins

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre municipal
Adresse
13 rue Candie
Ville
03000 Moulins
Département
Allier
Tarif
38 38 43 Tarif réduit Orchestre/1er balcon cat.1 43 €, cat.2 38 €

Moulins

Concert Michel Jonasz

Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins Allier

Tarif : 38 – 38 – 43 EUR

Tarif réduit
Orchestre/1er balcon cat.1 43 €, cat.2 38 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Une 5ᵉ saison en Piano-Voix.
Michel Jonasz et Jean-Yves D’Angelo reprennent la route pour célébrer les 15 ans de leur tournée emblématique.
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Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14 

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English :

A fifth season of Piano-Voix.
Michel Jonasz and Jean-Yves D’Angelo are hitting the road again to celebrate the 15th anniversary of their iconic tour.

L’événement Concert Michel Jonasz Moulins a été mis à jour le 2026-08-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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