Concert Michel Jonasz Théâtre municipal Moulins
samedi 17 octobre 2026 · Théâtre municipal · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Concert Michel Jonasz
Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins Allier
Tarif : 38 – 38 – 43 EUR
Tarif réduit
Orchestre/1er balcon cat.1 43 €, cat.2 38 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Une 5ᵉ saison en Piano-Voix.
Michel Jonasz et Jean-Yves D’Angelo reprennent la route pour célébrer les 15 ans de leur tournée emblématique.
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Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14
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English :
A fifth season of Piano-Voix.
Michel Jonasz and Jean-Yves D’Angelo are hitting the road again to celebrate the 15th anniversary of their iconic tour.
L’événement Concert Michel Jonasz Moulins a été mis à jour le 2026-08-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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