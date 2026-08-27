Concert Michel Jonasz Théâtre municipal Moulins

Informations pratiques

Moulins

Concert Michel Jonasz

Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins Allier

Tarif : 38 – 38 – 43 EUR

Tarif réduit

Orchestre/1er balcon cat.1 43 €, cat.2 38 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Une 5ᵉ saison en Piano-Voix.

Michel Jonasz et Jean-Yves D’Angelo reprennent la route pour célébrer les 15 ans de leur tournée emblématique.

.

Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fifth season of Piano-Voix.

Michel Jonasz and Jean-Yves D’Angelo are hitting the road again to celebrate the 15th anniversary of their iconic tour.

L’événement Concert Michel Jonasz Moulins a été mis à jour le 2026-08-27 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région