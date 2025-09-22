Concert MICHEL JONASZ Soul Tour Rue des artistes Amnéville
Concert MICHEL JONASZ Soul Tour Rue des artistes Amnéville samedi 7 mars 2026.
Concert MICHEL JONASZ Soul Tour
Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
49
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
MICHEL JONASZ / NOUVELLE TOURNEE 2025 2026
Après l’immense succès des spectacles Réunis vers l’Uni , Groove , et des salles à guichets fermés de la tournée hommage au Blues où Michel Jonasz retrouvait ses complices Manu Katché à la batterie et Jean-Yves d’Angelo aux claviers, le trio magique revient sur scène avec un nouveau projet pour quelques concerts qui s’annoncent mémorables.
Accompagné comme toujours d’une pléiade de talentueux musiciens et choristes, dans un savant mélange de Soul et de R&B, Jonasz et ses acolytes revisitent le fabuleux répertoire du chanteur.
Pour des reprises et quelques surprises ! Michel Jonasz, nouvel album, nouvelle tournée dès le 1er mars 2025 dans toute la France.Tout public
49 .
Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95 spectateurs@le-galaxie.com
English :
MICHEL JONASZ / NEW TOUR 2025 ? 2026
Following the huge success of the « Réunis vers l?Uni » and « Groove » shows, and the sold-out venues of the Blues tribute tour where Michel Jonasz reunited with his accomplices Manu Katché on drums and Jean-Yves d?Angelo on keyboards, the magical trio returns to the stage with a new project for what promises to be some memorable concerts.
Accompanied as always by a host of talented musicians and backing singers, Jonasz and his acolytes revisit the singer?s fabulous repertoire in a skilful blend of soul and R&B.
For covers and a few surprises! Michel Jonasz, new album, new tour starting March 1, 2025 across France.
German :
MICHEL JONASZ / NEUE TOUR 2025 ? 2026
Nach dem großen Erfolg der Shows « Réunis vers l’Uni » und « Groove » und den ausverkauften Hallen der Tournee hommage au Blues, bei der Michel Jonasz seine Komplizen Manu Katché am Schlagzeug und Jean-Yves d’Angelo an den Keyboards wieder traf, kehrt das magische Trio mit einem neuen Projekt auf die Bühne zurück, um einige unvergessliche Konzerte zu geben.
Jonasz und seine Mitstreiter werden wie immer von einer Vielzahl talentierter Musiker und Backgroundsänger begleitet, die in einer gekonnten Mischung aus Soul und R&B das fabelhafte Repertoire des Sängers neu interpretieren.
Für Coverversionen und einige Überraschungen! Michel Jonasz, neues Album, neue Tournee ab dem 1. März 2025 in ganz Frankreich.
Italiano :
MICHEL JONASZ / NUOVO TOUR 2025 ? 2026
Dopo il grande successo degli spettacoli « Réunis vers l’Uni » e « Groove », e il tutto esaurito del tour tributo al Blues in cui Michel Jonasz si è riunito con i suoi complici Manu Katché alla batteria e Jean-Yves d’Angelo alle tastiere, il magico trio torna sul palco con un nuovo progetto per alcuni concerti memorabili.
Accompagnati come sempre da una schiera di talentuosi musicisti e coristi, Jonasz e i suoi compagni rivisitano il favoloso repertorio del cantante in una sapiente miscela di soul e R&B.
Con cover e qualche sorpresa! Michel Jonasz, nuovo album, nuovo tour dal 1° marzo 2025 in tutta la Francia.
Espanol :
MICHEL JONASZ / NUEVA GIRA 2025 ? 2026
Tras el gran éxito de los espectáculos « Réunis vers l’Uni » y « Groove », y las entradas agotadas de la gira tributo al Blues en la que Michel Jonasz se reencontró con sus cómplices Manu Katché a la batería y Jean-Yves d’Angelo a los teclados, el trío mágico vuelve a los escenarios con un nuevo proyecto para unos conciertos memorables.
Acompañados, como siempre, por una multitud de músicos y coristas de talento, Jonasz y sus compañeros revisitan el fabuloso repertorio del cantante en una hábil mezcla de soul y R&B.
Con versiones y algunas sorpresas Michel Jonasz, nuevo álbum, nueva gira a partir del 1 de marzo de 2025 por toda Francia.
L’événement Concert MICHEL JONASZ Soul Tour Amnéville a été mis à jour le 2025-09-22 par DESTINATION AMNEVILLE