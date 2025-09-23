Concert Michel Mercury au Camji à Niort Niort

Concert Michel Mercury au Camji à Niort Niort mardi 23 septembre 2025.

Concert Michel Mercury au Camji à Niort

3 Rue de l’Ancien Musée Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23

fin : 2025-09-23

Date(s) :

2025-09-23

Michel, ça ne s’explique pas, ça se vit… Michel est celui qui fait vibrer tous les parquets dancefloor avec sa sélection léchée et précise.

MICHEL MERCURY, c’est le Marcel Dib de la piste un incontournable. Sa moustache et sa mulette n’ont d’égal que son aisance à guincher comme un dieu.

Si d’aventure vous avez le privilège de rencontrer Michel Mercury un jour, votre vie ne sera plus jamais la même.

La seule limite de Michel est bien au-delà du ciel… .

3 Rue de l’Ancien Musée Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 17 50 45

English : Concert Michel Mercury au Camji à Niort

German : Concert Michel Mercury au Camji à Niort

Italiano :

Espanol : Concert Michel Mercury au Camji à Niort

L’événement Concert Michel Mercury au Camji à Niort Niort a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Niort Marais Poitevin