Concert Michel Thibault EVRON Évron

EVRON Avenue des Sports Évron Mayenne

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27 23:00:00

2025-09-27

LE 27 SEPTEMBRE EVRON NORD ORGANISE UN CONCERT AU PROFIT DE LA MUCOVISCIDOSE

Programme de la soirée:

– Première partie Alexis Archenault, magicien.

– Deuxième partie Michel Thibault (chanteur très connu dans les Coëvrons)

Ouverture des portes à 18 h 30

Billetterie 12€ la place ( tarif unique )

les samedis 2 , 16, 30 Août et le samedi 13 septembre

de 10h à 12 h et de 17 h à 19 h dans le Hall Hyper U à Evron ( coté cafétaria )

et billetterie les jeudis sur le Marché d’Evron.

Billetterie sur place le jour du concert en fonction des places disponibles. .

EVRON Avenue des Sports Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 14 23 86 23 evron.nord@gmail.com

English :

ON SEPTEMBER 27 EVRON NORD ORGANIZES A CONCERT IN AID OF CYSTIC FIBROSIS

German :

AM 27. SEPTEMBER ORGANISIERT EVRON NORD EIN KONZERT ZUGUNSTEN VON MUKOVISZIDOSE

Italiano :

IL 27 SETTEMBRE EVRON NORD ORGANIZZA UN CONCERTO A FAVORE DELLA FIBROSI CISTICA

Espanol :

EL 27 DE SEPTIEMBRE EVRON NORD ORGANIZA UN CONCIERTO A FAVOR DE LA FIBROSIS QUÍSTICA

