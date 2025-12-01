Concert Michigan Palace Le Palais Royan Événements Royan
Concert Michigan Palace Le Palais Royan Événements Royan vendredi 12 décembre 2025.
Concert Michigan Palace
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 19:00:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
On profite d’un concert avec Michigan Palace comme d’une rencontre explosive entre chaleur de la soul, l’énergie du funk et l’élégance mélodique de la pop.
.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
English :
A concert with Michigan Palace is like an explosive encounter between the warmth of soul, the energy of funk and the melodic elegance of pop.
German :
Ein Konzert mit Michigan Palace ist eine explosive Begegnung zwischen der Wärme des Soul, der Energie des Funk und der melodischen Eleganz des Pop.
Italiano :
Un concerto dei Michigan Palace è come un incontro esplosivo tra il calore del soul, l’energia del funk e l’eleganza melodica del pop.
Espanol :
Un concierto con Michigan Palace es como un encuentro explosivo entre la calidez del soul, la energía del funk y la elegancia melódica del pop.
L’événement Concert Michigan Palace Royan a été mis à jour le 2025-09-02 par Royan Atlantique