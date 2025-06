Concert Mickaël & Benjamin – Saumur 9 juillet 2025 07:00

Maine-et-Loire

Concert Mickaël & Benjamin Bagneux Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

Mickaël & Benjamin: deux amoureux de la chanson française pour une soirée empreinte d’émotion qui nous donne envie de reprendre en cœur (ou de crier à pleins poumons !) des refrains connus de tous.

En collaboration avec la commune déléguée de Bagneux et le SLB49.

En partenariat avec Pandore Associates.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 9 juillet 2025

Horaires de représentation le mercredi de 20h30 à 22h45. .

Bagneux

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

English :

Mickaël & Benjamin: two lovers of French chanson for an evening of emotion that makes us want to sing our hearts out (or shout at the top of our lungs!) over familiar refrains.

German :

Mickaël & Benjamin: zwei Liebhaber des französischen Chansons für einen emotionalen Abend, der uns dazu bringt, bekannte Refrains mitzusingen (oder aus voller Lunge zu schreien!).

Italiano :

Mickaël & Benjamin: due amanti della chanson francese per una serata ricca di emozioni che vi farà cantare (o gridare a squarciagola!) su ritornelli familiari.

Espanol :

Mickaël & Benjamin: dos amantes de la chanson francesa para una velada de emoción que le hará cantar (¡o gritar a pleno pulmón!) estribillos conocidos.

L’événement Concert Mickaël & Benjamin Saumur a été mis à jour le 2025-06-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME