CONCERT MICKAËL MAZALEYRAT LA CAFETIERE Aurignac dimanche 20 juillet 2025.

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Début : 2025-07-20 18:30:00

Concert musique d’ailleurs… à La Cafetière !

Avant d’être le titre de son premier album solo, Gargantuesque est un spectacle.

Pour ce projet, Mickaël Mazaleyrat est venu avec toute une batterie d’instruments sur scène, un micro, un clavier, une panoplie d’harmonicas et de guimbardes, des percussions. Avec le pied, il pilote des machines qui enregistrent des boucles de son, une rythmique, des choeurs. Très vite, il dresse ses chansons sur scène comme un chef le fait en cuisine sur des assiettes. Le geste est sûr. Les boucles tournent, les harmonicas virevoltent dès les premières mesures.

Pendant 90 minutes, Mickaël Mazaleyrat vous invite à partager les meilleurs morceaux qu’il a composés. Sa musique est à l’image de cette cuisine du monde, de ces recettes venues d’ailleurs et que chacun mitonne à sa manière. Gargantuesque, c’est toute la musique que cet artiste hors normes a dans la tête depuis toujours, des idées qui ne rentraient pas dans les cases du blues qu’il a joué et joue encore. De la chanson, du rock, de la pop, de la musique d’ailleurs, un spectacle tout en saveurs raffinées et en émotions fortes, saupoudré de quelques classiques du répertoire international.

Plus qu’un concert, un véritable festin !

Participation libre mais nécessaire ! .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16 lacafetiere.aurignac@gmail.com

