Concert Micro-Folie Guitare du monde Uza samedi 14 février 2026.
Salle des bruyères Uza Landes
Gratuit
Date(s) :
2026-02-14
Concert dans le cadre de la Micro-Folie Musiques du monde .
Concert aux sons ibériques et turcs, aux notes d’Amérique et d’Orient, par le guitariste Arnaud Juan.
Tout public.
Venez découvrir les œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux à travers le Musée numérique et de nombreux extraits de concerts, des instruments à découvrir et des œuvres qui célèbrent la musique.
Casques de Réalité Virtuelle (dès 13 ans).
Horaires du Musée Numérique en accès libre
Mercredi et jeudi 10h-12h 14h-17h
Vendredi et samedi 10h-13h .
Salle des bruyères Uza 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 68 90 09 mediation-culturelle@cc-cln.fr
