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CONCERT MICROCOSMOS Soueich

CONCERT MICROCOSMOS Soueich mercredi 20 mai 2026.

Adresse : SOUEICHKFÉ

Ville : 31160 Soueich

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 5 5 5

Soueich

CONCERT MICROCOSMOS

SOUEICHKFÉ Soueich Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:00:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Guitares électriques en duo post Folk Latino.
Un argentin et un étatsunien explorent et jouent avec l’immense fond populaire nord et latino-américain. 5  .

SOUEICHKFÉ Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie   soueichkfe@gmail.com

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English :

Electric guitars in a post-Folk Latino duo.

L’événement CONCERT MICROCOSMOS Soueich a été mis à jour le 2026-05-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE