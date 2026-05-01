Soueich

CONCERT MICROCOSMOS

SOUEICHKFÉ Soueich Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Guitares électriques en duo post Folk Latino.

Un argentin et un étatsunien explorent et jouent avec l’immense fond populaire nord et latino-américain. 5 .

SOUEICHKFÉ Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

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English :

Electric guitars in a post-Folk Latino duo.

L’événement CONCERT MICROCOSMOS Soueich a été mis à jour le 2026-05-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE