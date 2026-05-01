CONCERT MICROCOSMOS Soueich
CONCERT MICROCOSMOS Soueich mercredi 20 mai 2026.
Soueich
CONCERT MICROCOSMOS
SOUEICHKFÉ Soueich Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Guitares électriques en duo post Folk Latino.
Un argentin et un étatsunien explorent et jouent avec l’immense fond populaire nord et latino-américain. 5 .
SOUEICHKFÉ Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
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English :
Electric guitars in a post-Folk Latino duo.
L’événement CONCERT MICROCOSMOS Soueich a été mis à jour le 2026-05-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE