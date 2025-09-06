Concert Micxo + Métaphore Salle Michel Vallery Montivilliers

Concert Micxo + Métaphore

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers Seine-Maritime

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Micxo

Le groupe Micxo, c’est Mary au chant, Hugo à la guitare électrique, Christophe à la guitare acoustique et électrique, Of à la basse et Xavier à la batterie. Ces cinq artistes vous emmènent dans leur univers de reprises avec un style bien pop rock.

Métaphore

Métaphore est un groupe 100% normand qui vous transporte dans une pop rock énergique, chaleureuse et mélodique sur des textes engagés et profondément humanistes écrits en français. En trois ans, le groupe a sorti deux albums Vigilance orange en 2022 et Un monde nouveau en 2024.

Sur inscription .

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58 billetterie@ville-montivilliers.fr

