Concert Miel de Montagne Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Miel de Montagne

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-19 20:00:00

fin : 2025-11-19

2025-11-19

> Miel de Montagne [Pop]

Miel de Montagne, de son vrai nom Milan Kanche, est un auteur-compositeur-interprète français. Sa musique, teintée de pop et d’électro, chante la vie simple, les amours et les questionnements existentiels d’un jeune homme. Des sons décomplexés, hybride et décloisonné avec des tubes comme Pourquoi Pas et Permis B. , telle une invitation à la liberté et l’introspection, touchant celles et ceux qui osent rêver.

Réservation obligatoire. .

