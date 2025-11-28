Concert Mike Denis AU TY COZ bar Le Ty coz Morlaix

Concert Mike Denis AU TY COZ

bar Le Ty coz 10, venelle au beurre Morlaix Finistère

2025-11-28 19:30:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Cette année, le Ty Coz participe une nouvelle fois au festival Culture Bar-Bars. A l’occasion de cet événement national, le Ty Coz reçoit un habitué des lieux, Mike Denis !

Après un été passé à faire danser les foules avant les mercredis de la cour, il revient au Ty Coz une nouvelle fois dans une ambiance disco-funk et soul.

Mike Denis c’est du 100% vinyles, qui passe aussi bien la nuit avec des skeuds Disco/Funk dansants à tendance frenchie; que dans l’après-midi avec des selectas Worlds/Funk plus tranquilles, mais tout aussi groovy.

Ça kitsch légèrement, ça dance à mi-temps et surtout, ça boit du blanc.

A découvrir (ou redécouvrir) vendredi 28 Novembre à partir de 19h30 sur la scène intérieur du Ty Coz ! .

bar Le Ty coz 10, venelle au beurre Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 07 65

