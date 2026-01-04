Concert MIKE ET RIKE DE SENSIMILIA Complexe Petit Breton Pénestin Mercredi 21 janvier, 20h30 15€/10€

Qui ne connaît pas le groupe de reggae ska Sinsémilia. Les deux chanteurs du groupe, Mike et Riké, ont créé un spectacle «Souvenirs de saltimbanques» qu’ils viennent présenter le 21 janvier à Pénestin

Ces deux-là ont écumé les scènes et festivals de France pendant 30 ans. Ils ont connu l’énorme succès du tube Tout le bonheur du monde et vécu 1 000 aventures avec Sinsémilia. Dans ce spectacle musical inclassable et atypique, Mike & Riké vous invitent à vous plonger avec eux dans les souvenirs souvent drôles et parfois émouvants de leur folle aventure. Qu’ils soient fans de Sinsémilia ou non, les spectateurs embarquent pour un spectacle chaleureux dont on sort incontestablement avec le sourire.

Complexe Petit Breton allée des sports 56760 PENESTIN Pénestin 56760 Morbihan



