Concert Miki Club Carène Brest
Concert Miki Club Carène Brest samedi 28 février 2026.
Concert Miki
Club Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28 23:30:00
Date(s) :
2026-02-28
Paris 2024, un cheval court sur la Seine et la revanche des nerds s’organise autour d’une table de ping-pong. L’artiste sort de sa chambre, pose son téléphone sur une voiture et enregistre un plan fixe à l’arrière d’un Buffalo Grill. On y découvre une pop moderne et hybride qui mélange un récit intime et direct avec des productions audacieuses et percutantes. Elle chante, parle et écrit à la première personne. Avec une liberté de ton, elle aborde le léger comme le grave avec distance et auto-dérision.
Informations pratiques
Ouverture des portes à 19h30.
Réservation recommandée. .
Club Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Miki
L’événement Concert Miki Brest a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue