Concert MIKI & Léonie Pernet en collaboration avec le POP WOMEN FESTIVAL La Cartonnerie Reims

MIKI

pop France

Pop hyper engagée

Miki fait partie de cette nouvelle génération d’artistes pour qui musique et engagement social sont indissociables. Sur des airs d’Hyper, Super, Mega electropop elle utilise la musique comme outil de transformation sociale et se pose comme une voix critique sur les enjeux sociétaux tels que le beauty shaming, le patriarcat et la mysoginie intériorisée. Elle sort Industry Plant, son premier album où elle transforme ses expériences personnelles en manifeste artistique et social encourageant la réflexion sur des problématiques encore trop souvent ignorées. Une voix enfantine mais une maturité évidente !

Léonie Pernet

pop France

Pop Pulvérisante

Compositrice, multi-instrumentiste, productrice, Léonie Pernet a un univers musical bien à elle, oscillant entre mélancolie et exaltation, à la croisée mouvante de plusieurs territoires. Un pied dans l’électronique, l’autre dans la chanson pop, elle explose les genres et les disciplines, maniant toujours un langage poétique touchant droit au cœur.

Dévoilé début juin 2025, son 3ème album Poèmes Pulvérisés pulvérise la forme, la langue et la composition. Il appelle au réveil et au sursaut et cela tombe bien, c’est tout ce que l’on aime à La Cartonnerie !

Le POP WOMEN FESTIVAL est un événement pluridisciplinaire unique en son genre célébrant, principalement, la créativité féminine à travers la POP CULTURE dans de nombreux domaines artistiques aussi variés que la musique, la bande dessinée, la littérature, la photographie, le cinéma, le théâtre, et bien plus encore…

Engagé à défendre la parité, le POP WOMEN FESTIVAL programme 80 % de femmes et 20 % d’hommes, un pied de nez aux déséquilibres observés dans le monde artistique et culturel. Cette répartition inversée souligne l’importance de donner une visibilité accrue aux femmes dans des secteurs où elles sont souvent sous-représentées.

Le POP Women Festival est ainsi devenu un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui souhaitent soutenir la cause de l’égalité tout en plongeant dans l’univers riche et diversifié des créations féminines, portées par la pop culture. .

