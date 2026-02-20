Concert Miki & Léonie Pernet | Pop Women Festival La Cartonnerie Reims

Concert Miki & Léonie Pernet | Pop Women Festival

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

2026-03-05 20:00:00

MIKI & LÉONIE PERNET • POP VISIONNAIRE

Deux artistes qui font bouger les lignes, chacune à sa façon. Deux voix qui bousculent nos imaginaires. Une soirée où la pop devient un terrain de jeu, de lutte et d’émotion.

Miki, figure montante de l’hyperpop engagée, appartient à cette nouvelle génération pour qui la musique est un outil de transformation sociale. Sur des productions Hyper, Super, Mega electropop, elle dynamite le beauty shaming, questionne le patriarcat et démonte la misogynie intériorisée. Avec Industry Plant, son premier album, elle transforme son parcours en un véritable manifeste artistique, une pop incisive portée par une voix enfantine et une maturité éclatante.

Léonie Pernet, compositrice, multi-instrumentiste et productrice, invente une pop pulvérisante qui oscille entre mélancolie et exaltation. Elle traverse les genres et les disciplines avec une liberté rare, mêlant électronique et chanson dans un geste poétique qui touche en plein cœur. Son troisième album, Poèmes Pulvérisés (juin 2025), réinvente la forme, la langue et la composition un appel au réveil, un souffle, un ébranlement.

Deux artistes. Deux univers. Une même énergie de révolte et d’émancipation. Leur rencontre promet une soirée intense, radicale et profondément POP WOMEN compatible.

CONCERT CO-PLATEAU

• jeudi 5 mars à 20h

• la cartonnerie • accès billetterie de la Cartonnerie uniquement • tout public .

