CONCERT MIKI Montpellier

CONCERT MIKI

20 Rue de Verdun Montpellier Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Paris 2024, un cheval court sur la Seine et la revanche des nerds s’organise autour d’une table de ping-pong. Miki sort de sa chambre, pose son téléphone sur une voiture et enregistre un plan fixe à l’arrière d’un Buffalo Grill. On y découvre une pop moderne et hybride qui mélange un récit intime et direct avec des productions audacieuses et percutantes.

Le Rockstore présente MIKI

Paris 2024, un cheval court sur la Seine et la revanche des nerds s’organise autour d’une table de ping-pong. Miki sort de sa chambre, pose son téléphone sur une voiture et enregistre un plan fixe à l’arrière d’un Buffalo Grill.

On y découvre une pop moderne et hybride qui mélange un récit intime et direct avec des productions audacieuses et percutantes. Miki chante, parle et écrit à la première personne. Avec une liberté de ton, elle aborde le léger comme le grave avec distance et auto-dérision. Miki sort le 7 Mars son premier EP. Elle l’a nommé graou , comme l’expression qu’elle utilise quand il lui arrive un truc pas cool mais pas grave . Miki continue d’écrire son histoire, graou partout. .

20 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Paris 2024, a horse runs on the Seine and the revenge of the nerds is organized around a ping-pong table. Miki comes out of her room, puts her phone on a car and records a still shot in the back of a Buffalo Grill. The result is a modern pop hybrid that blends intimate, straightforward storytelling with bold, hard-hitting production.

German :

Paris 2024, ein Pferd rennt über die Seine und die Rache der Nerds findet an einer Tischtennisplatte statt. Miki kommt aus ihrem Zimmer, legt ihr Telefon auf ein Auto und nimmt eine fixe Einstellung auf der Rückseite eines Buffalo Grills auf. Man entdeckt einen modernen, hybriden Pop, der eine intime, direkte Erzählung mit gewagten, schlagkräftigen Produktionen vermischt.

Italiano :

Parigi 2024, un cavallo corre lungo la Senna e la vendetta dei nerd si organizza intorno a un tavolo da ping-pong. Miki esce dalla sua stanza, mette il telefono su una macchina e registra un fermo immagine nel retro di un Buffalo Grill. Il risultato è un ibrido pop moderno che mescola una narrazione intima e diretta con una produzione audace e incisiva.

Espanol :

París 2024, un caballo corre por el Sena y la venganza de los empollones se organiza en torno a una mesa de ping-pong. Miki sale de su habitación, coloca su teléfono en un coche y graba un fotograma en la parte trasera de un Buffalo Grill. El resultado es un híbrido de pop moderno que mezcla una narración íntima y directa con una producción audaz y contundente.

L’événement CONCERT MIKI Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT MONTPELLIER