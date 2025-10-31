Concert Milestel chants polyphoniques Église des Eyzies de Tayac Les Eyzies

Concert Milestel chants polyphoniques Église des Eyzies de Tayac Les Eyzies vendredi 31 octobre 2025.

Concert Milestel chants polyphoniques

Église des Eyzies de Tayac 14 rue de tayac Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Découvrez le trio Milestel, chants polyphoniques en hommage aux morts et en soutien aux vivants

Participation Libre et concert au chapeau.

Concert Milestel dans l’église de Rouffignac-Saint-Cernin. Découvrez le trio Milestel, chants polyphoniques en hommage aux morts et en soutien aux vivants

Participation Libre et concert au chapeau. .

Église des Eyzies de Tayac 14 rue de tayac Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 48 61 02

English : Concert Milestel chants polyphoniques

Discover the Milestel trio, polyphonic songs « in tribute to the dead and in support of the living »

Free participation and concert by the hat.

German : Concert Milestel chants polyphoniques

Entdecken Sie das Trio Milestel, polyphone Gesänge « als Hommage an die Toten und zur Unterstützung der Lebenden »

Freie Teilnahme und Hutkonzert.

Italiano :

Scoprite il trio Milestel, canzoni polifoniche « in omaggio ai morti e a sostegno dei vivi »

La partecipazione è libera e il concerto è gratuito.

Espanol : Concert Milestel chants polyphoniques

Descubra al trío Milestel, canciones polifónicas « en homenaje a los muertos y en apoyo a los vivos »

La participación es libre y el concierto gratuito.

L’événement Concert Milestel chants polyphoniques Les Eyzies a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère