Concert Mill Shake ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert Mill Shake

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Folk-pop

Mill Shake, c’est le genre de groupe qui vous transporte instantanément dans les années 1970 avec leurs reprises de classiques de Creedence Clearwater Revival, des Pink Floyd, des Rolling Stones, des plus contemporains et quelques compos. Leur son est à la fois authentique et rafraîchissant. Des incursions de violon et l’harmonica vous emmènent vers des sons plus folk sans oublier le rock pour vous faire bouger. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Mill Shake

L’événement Concert Mill Shake Gisors a été mis à jour le 2026-01-20 par Vexin Normand Tourisme