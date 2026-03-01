Concert Mille choeurs pour un regard Temple Sainte-Suzanne

Concert Mille choeurs pour un regard

Temple Place du Temple Sainte-Suzanne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Les chorales Chœur à Cœur de Sainte-Suzanne, ABC d’Arbouans, Fa Sol Ut de Blamont et Mazurka de Montbéliard s’unissent pour soutenir la recherche en ophtalmologie avec l’opération Mille chœurs pour un regard .

En vous rendant à ce concert vous devenez un acteur solidaire ! Vous vivrez un moment musical unique et vous soutiendrez aussi les chorales qui se sont investies pour donner ce concert en faveur de la recherche.

L’intégralité des fonds collectés lors de ce concert seront intégralement reversés à Rétina France pour financer des projets de recherche en ophtalmologie sélectionnés par un comité scientifique indépendant et pour informer et améliorer la qualité de vie des personnes touchées par des maladies de la vue.

Un spectacle autour des comédies musicales: françaises, révolution, anglaises

Réservation obligatoire sur Hello asso ou au 0675469495 .

Temple Place du Temple Sainte-Suzanne 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 46 94 95 choralechoeuracoeur25@gmail.com

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English : Concert Mille choeurs pour un regard

L’événement Concert Mille choeurs pour un regard Sainte-Suzanne a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD