Concert mille et une nuit: Coldplay The Pop Rock Collection Auditorium du Palais des congrès Valence mercredi 19 novembre 2025.

Auditorium du Palais des congrès 16 Avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

Tarif : 46 – 46 – 21 EUR

Début : 2025-11-19 21:30:00

fin : 2025-11-19 22:30:00

2025-11-19

1001 Nuits, les concerts aux mille bougies, s’installent au coeur de Valence pour des soirées inoubliables.

Clocks, Paradise et les hits planétaires de Coldplay, par un quatuor exceptionnel. “Viva la vida” dans un moment universel.

English :

1001 Nuits, the concerts with a thousand candles, set up in the heart of Valencia for unforgettable evenings.

Clocks, Paradise and Coldplay?s worldwide hits, performed by an exceptional quartet, ?Viva la vida? in a universal moment.

German :

1001 Nacht, die Konzerte mit den tausend Kerzen, finden im Herzen von Valencia statt und sorgen für unvergessliche Abende.

Clocks, Paradise und die weltweiten Hits von Coldplay, gespielt von einem außergewöhnlichen Quartett, Viva la vida » in einem universellen Moment.

Italiano :

1001 Nuits, i concerti con mille candele, arrivano nel cuore di Valencia per alcune serate indimenticabili.

Clocks, Paradise e i successi mondiali dei Coldplay, interpretati da un quartetto d’eccezione, « Viva la vida » in un momento universale.

Espanol :

1001 Nuits, los conciertos de las mil velas, llegan al corazón de Valencia para vivir unas veladas inolvidables.

Clocks, Paradise y los éxitos mundiales de Coldplay, interpretados por un cuarteto excepcional, ?Viva la vida? en un momento universal.

