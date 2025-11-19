Concert mille et une nuit: Hans Zimmer The Film collection Auditorium du Palais des congrès Valence

Concert mille et une nuit: Hans Zimmer The Film collection

Auditorium du Palais des congrès 16 Avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

Tarif : 46 – 46 – 21 EUR

Début : 2025-11-19 19:30:00

fin : 2025-11-19 20:30:00

2025-11-19

1001 Nuits, les concerts aux mille bougies, s’installent au coeur de Valence pour des soirées inoubliables.

De Interstellar à Inception, du Roi Lion à Pirate des Caraibes et Gladiator, émotions avec le Maitre de la musique de film…

Auditorium du Palais des congrès 16 Avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

1001 Nuits, the concerts with a thousand candles, set up in the heart of Valencia for unforgettable evenings.

From Interstellar to Inception, from The Lion King to Pirate of the Caribbean and Gladiator, emotions with the Master of film music?

German :

1001 Nacht, die Konzerte mit den tausend Kerzen, finden im Herzen von Valencia statt und sorgen für unvergessliche Abende.

Von Interstellar bis Inception, von König der Löwen bis Fluch der Karibik und Gladiator, Emotionen mit dem Meister der Filmmusik

Italiano :

1001 Nuits, i concerti dalle mille candele, arrivano nel cuore di Valencia per serate indimenticabili.

Da Interstellar a Inception, da Il Re Leone a Pirati dei Caraibi e Gladiatore, emozioni con il Maestro della musica da film?

Espanol :

1001 Nuits, los conciertos a las mil velas, llegan al corazón de Valencia para vivir veladas inolvidables.

De Interstellar a Inception, de El Rey León a Pirata del Caribe y Gladiator, ¿emociones con el Maestro de la música de cine?

