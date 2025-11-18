Concert mille et une nuit: Queen The Pop Rock Collection Auditorium du Palais des congrès Valence

Tarif : 46 – 46 – 21 EUR

Début : 2025-11-18 21:30:00

fin : 2025-11-18 22:30:00

2025-11-18

1001 Nuits, les concerts aux mille bougies, s’installent au coeur de Valence pour des soirées inoubliables.

Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, ou encore We Are the Champions… moment fort avec la légende du rock.

English :

1001 Nuits, the concerts with a thousand candles, set up in the heart of Valence for unforgettable evenings.

Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, or We Are the Champions? an unforgettable moment with the rock legend.

German :

1001 Nacht, die Konzerte mit den tausend Kerzen, finden im Herzen von Valence statt und sorgen für unvergessliche Abende.

Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, oder We Are the Champions… ein Highlight mit der Rocklegende.

Italiano :

1001 Nuits, i concerti con mille candele, arrivano nel cuore di Valencia per alcune serate indimenticabili.

Bohemian Rhapsody, We Will Rock You o We Are the Champions? Un momento indimenticabile con la leggenda del rock.

Espanol :

1001 Nuits, los conciertos de las mil velas, llegan al corazón de Valencia para unas veladas inolvidables.

Bohemian Rhapsody, We Will Rock You o We Are the Champions… un momento inolvidable con la leyenda del rock.

