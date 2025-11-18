Concert 1001 nuits Vivaldi 4 Saisons The Classical Collection Auditorium du Palais des Congrès Valence

Concert 1001 nuits Vivaldi 4 Saisons The Classical Collection

Auditorium du Palais des Congrès 16 Avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

Tarif : 46 – 46 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 19:30:00

fin : 2025-11-18 20:30:00

Date(s) :

2025-11-18

1001 Nuits, les concerts aux mille bougies, s’installent au cœur de Valence pour des soirées inoubliables.

Le chef d’œuvre absolu de A.Vivaldi, “les 4 saisons “, par un quatuor à cordes d’exception, frissons et émotions garantis.

English :

1001 Nuits, the concerts of a thousand candles, set up in the heart of Valence for unforgettable evenings.

A.Vivaldi?s absolute masterpiece, ?the 4 seasons?, performed by an exceptional string quartet, thrills and chills guaranteed.

German :

1001 Nacht, die Konzerte mit den tausend Kerzen, finden im Herzen von Valence statt und sorgen für unvergessliche Abende.

Das absolute Meisterwerk von A. Vivaldi, Die vier Jahreszeiten , wird von einem außergewöhnlichen Streichquartett gespielt, Gänsehaut und Emotionen sind garantiert.

Italiano :

1001 Nuits, i concerti di mille candele, conquistano il cuore di Valence per alcune serate indimenticabili.

Il capolavoro assoluto di A. Vivaldi, le 4 stagioni , eseguito da un quartetto d’archi d’eccezione, emozioni e brividi garantiti.

Espanol :

1001 Nuits, los conciertos de las mil velas, toman el corazón de Valence para unas veladas inolvidables.

La obra maestra absoluta de A. Vivaldi, las 4 estaciones , interpretada por un cuarteto de cuerda excepcional, emoción y escalofríos garantizados.

