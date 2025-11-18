Concert 1001 nuits Vivaldi 4 Saisons The Classical Collection Auditorium du Palais des Congrès Valence
Concert 1001 nuits Vivaldi 4 Saisons The Classical Collection Auditorium du Palais des Congrès Valence mardi 18 novembre 2025.
Concert 1001 nuits Vivaldi 4 Saisons The Classical Collection
Auditorium du Palais des Congrès 16 Avenue Georges Clemenceau Valence Drôme
Tarif : 46 – 46 – 21 EUR
Début : 2025-11-18 19:30:00
fin : 2025-11-18 20:30:00
2025-11-18
1001 Nuits, les concerts aux mille bougies, s’installent au cœur de Valence pour des soirées inoubliables.
Le chef d’œuvre absolu de A.Vivaldi, “les 4 saisons “, par un quatuor à cordes d’exception, frissons et émotions garantis.
English :
1001 Nuits, the concerts of a thousand candles, set up in the heart of Valence for unforgettable evenings.
A.Vivaldi?s absolute masterpiece, ?the 4 seasons?, performed by an exceptional string quartet, thrills and chills guaranteed.
German :
1001 Nacht, die Konzerte mit den tausend Kerzen, finden im Herzen von Valence statt und sorgen für unvergessliche Abende.
Das absolute Meisterwerk von A. Vivaldi, Die vier Jahreszeiten , wird von einem außergewöhnlichen Streichquartett gespielt, Gänsehaut und Emotionen sind garantiert.
Italiano :
1001 Nuits, i concerti di mille candele, conquistano il cuore di Valence per alcune serate indimenticabili.
Il capolavoro assoluto di A. Vivaldi, le 4 stagioni , eseguito da un quartetto d’archi d’eccezione, emozioni e brividi garantiti.
Espanol :
1001 Nuits, los conciertos de las mil velas, toman el corazón de Valence para unas veladas inolvidables.
La obra maestra absoluta de A. Vivaldi, las 4 estaciones , interpretada por un cuarteto de cuerda excepcional, emoción y escalofríos garantizados.
