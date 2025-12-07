Concert Millénaire Eglise Saint-Etienne Caen

Concert Millénaire

Eglise Saint-Etienne 15 Rue Guillaume le Conquérant Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

Date(s) :

2025-12-07

Dans le cadre du Millénaire de la Ville de Caen, ce concert est organisé avec l’idée d’associer Guillaume le Conquérant, fondateur de Caen et bâtisseur de l’Abbaye-aux-Hommes, aux festivités organisées par la Ville en cet anniversaire.

Dans le cadre du Millénaire de la Ville de Caen, ce concert est organisé avec l’idée d’associer Guillaume le Conquérant, fondateur de Caen et bâtisseur de l’Abbaye-aux-Hommes, aux festivités organisées par la Ville en cet anniversaire.

Concert Chœur et Orgues , œuvres de Vivaldi, Haendel, Bruckner, Mendelsohn et bien d’autres…

Direction Fabrice Pénin, professeur de musique à la Maîtrise du Conservatoire de Caen, choristes confirmés et amateurs, accompagnés par les grandes orgues.

Interprétation de belles œuvres de musique sacrée. .

Eglise Saint-Etienne 15 Rue Guillaume le Conquérant Caen 14000 Calvados Normandie abbatiale@orange.fr

English : Concert Millénaire

As part of the City of Caen’s millennium celebrations, this concert is organized with the idea of associating William the Conqueror, founder of Caen and builder of the Abbaye-aux-Hommes, with the festivities organized by the City to mark this anniversary.

German : Concert Millénaire

Im Rahmen des Millenniums der Stadt Caen wird dieses Konzert mit der Idee veranstaltet, Wilhelm den Eroberer, den Gründer von Caen und Erbauer der Abbaye-aux-Hommes, mit den Feierlichkeiten zu verbinden, die die Stadt anlässlich dieses Jubiläums organisiert.

Italiano :

Nell’ambito delle celebrazioni del Millennio della città di Caen, questo concerto è stato organizzato con l’idea di associare Guglielmo il Conquistatore, fondatore di Caen e costruttore dell’Abbaye-aux-Hommes, ai festeggiamenti organizzati dalla città in occasione di questo anniversario.

Espanol :

En el marco de las celebraciones del Milenio de la ciudad de Caen, se organiza este concierto para vincular a Guillermo el Conquistador, fundador de Caen y constructor de la Abadía de los Hombres, con las festividades organizadas por la ciudad para conmemorar este aniversario.

L’événement Concert Millénaire Caen a été mis à jour le 2025-11-01 par OT Caen la Mer