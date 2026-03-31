Concert milonga tango Cuarteto Pichuco + DJ Magic Mirrors Istres
Concert milonga tango Cuarteto Pichuco + DJ Magic Mirrors Istres samedi 11 avril 2026.
Concert milonga tango Cuarteto Pichuco + DJ
Samedi 11 avril 2026 à partir de 20h30. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Concert milonga tango avec le Cuarteto Pichuco accompagné d’un DJ. Le groupe rend hommage à Aníbal Troilo et collabore avec de grands danseurs et artistes du tango international.
Le nom du groupe rend hommage à l’un des plus grands bandonéonistes de tous les temps, Aníbal Troilo. Le Cuarteto Pichuco collabore régulièrement avec les plus grands danseurs de tango au niveau mondial, tels que Miguel Ángel Zotto, Roberto Herrera et bien d’autres, ainsi qu’avec certaines des voix les plus emblématiques du tango international.
Au cours de sa carrière, le Cuarteto Pichuco s’est produit dans les plus prestigieux festivals de tango d’Europe, dans de nombreux théâtres et événements culturels, partageant sa passion du tango avec un public international et contribuant à la diffusion du patrimoine musical de Troilo, figure emblématique de Buenos Aires. .
Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Tango milonga concert with Cuarteto Pichuco and DJ. The group pays tribute to Aníbal Troilo and collaborates with leading international tango dancers and artists.
L’événement Concert milonga tango Cuarteto Pichuco + DJ Istres a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme d’Istres
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