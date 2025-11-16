Concert Mine 2 Rien Pontarlier

Concert Mine 2 Rien

Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 18:00:00

fin : 2025-11-16 20:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Organisé par ACTIV.

Les Mine 2 Rien présentent leur nouveau spectacle Chansons bêtes à travers un panel d’auteurs bien connus (Nino Ferrer, Alain Souchon, Georges Brassens et bien d’autres) pour 1 heure de détente et de bonne humeur. En première partie, Etienne Roland Deux voix, deux intrus, un univers . Billetterie en ligne. .

Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Concert Mine 2 Rien

German : Concert Mine 2 Rien

