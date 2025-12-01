Concert Minibus « Où es-tu Père-Noël? » Les Achards
Concert Minibus « Où es-tu Père-Noël? » Les Achards mercredi 17 décembre 2025.
Concert Minibus « Où es-tu Père-Noël? »
Espace culturel George Sand Les Achards Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 15:50:00
Date(s) :
2025-12-17
.
Espace culturel George Sand Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 05 90 49 contact@achards-tourisme.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Minibus « Où es-tu Père-Noël? » Les Achards a été mis à jour le 2025-09-13 par CDT85