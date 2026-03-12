Concert Minibus Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron
Concert Minibus Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron samedi 25 avril 2026.
Concert Minibus
Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25 15:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Laissez-vous emporter par un univers où la musique fait danser les oreilles et la poésie chanter l’esprit.
Un concert tendre et joyeux qui invite petits et grands à écouter, rêver et partager un moment musical plein de douceur.
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Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatequestdenisoleron@orange.fr
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English :
Let yourself be carried away by a universe where music makes the ears dance and poetry sings to the spirit.
A tender, joyful concert that invites young and old to listen, dream and share a musical moment full of sweetness.
L’événement Concert Minibus Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes