Concert Mint Music Bar solidaire Le Ti’Boussa Avranches

Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche
Début : 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-19 23:30:00
2025-12-19
Trio du Sud Manche sur des airs de blues et de rock américains. .
Bar solidaire Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 54 87 87 al.tiboussa@gmail.com
