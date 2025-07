Concert Minuit Moins le quart – Zarhza Place du Bien-Etre Jouy-le-Moutier

Concert Minuit Moins le quart – Zarhza Place du Bien-Etre Jouy-le-Moutier mercredi 17 septembre 2025.

Concert Minuit Moins le quart – Zarhza Mercredi 17 septembre, 20h00 Place du Bien-Etre Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-17T20:00:00 – 2025-09-17T21:30:00

Fin : 2025-09-17T20:00:00 – 2025-09-17T21:30:00

Dans le cadre de l’Eté Culturel 2025, une tournée de 4 concerts du groupe Zarhza est organisé sur l’Agglomération de Cergy Pontoise.

« À travers une série de tableaux musicaux évocateurs, nous cherchons à susciter une réflexion sur la nature de la fête, de la solitude, de la contemplation et de la transformation personnelle ou sociétale qui peuvent surgir lorsque la nuit enveloppe le monde de son mystère. »

En conclusion, de journée et d’après-midi festive autour du cirque, le concert de Zarhza apportera une conlusion joyeuse et dansante.

Place du Bien-Etre 95280 Jouy-le-Moutier Val-d'Oise Île-de-France

©Gabriel Mevellec