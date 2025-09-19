Concert Minus La Petite Gare Saint-Paul-lès-Romans

La Petite Gare 85, La Gare Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Venez découvrir cet artiste en concert à la Petite Gare de St Paul les Romans dans le cadre de sa tournée en France.

Buvette et restauration sur place. Participation libre à partir de 5€.

La Petite Gare 85, La Gare Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 68 82 49 lalocomotiv.asso26@gmail.com

English :

Come and discover this artist in concert at La Petite Gare, St Paul les Romans, as part of his tour of France.

Refreshments and food on site. Free participation from 5?

German :

Erleben Sie diesen Künstler bei einem Konzert im Petite Gare in St Paul les Romans im Rahmen seiner Tournee durch Frankreich.

Getränke und Speisen vor Ort. Freie Teilnahme ab 5 Euro.

Italiano :

Venite a vedere questo artista in concerto alla Petite Gare di St Paul les Romans nell’ambito del suo tour in Francia.

Rinfreschi e cibo sul posto. Ingresso libero a partire dalle 5?

Espanol :

Venga a ver a este artista en concierto en la Petite Gare de St Paul les Romans como parte de su gira por Francia.

Refrescos y comida in situ. Entrada gratuita a partir de las 5.30 h.

