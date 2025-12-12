Concert minuscules Lonny | Ex-voto Le Petit Duc Aix-en-Provence

Concert minuscules Lonny | Ex-voto

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 20h30. Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Co-plateau au Petit Duc avec les artistes minuscules et Lonny.

minuscules Chansons en français soigneusement ficelées, avec un parfum de folk américain et fabriquées avec les mains.

Comme une petite boîte à musique qui se meut autour d’une orchestration atypique et intimiste. Imaginez Bob Dylan et Joan Baez en road-trip sur la Nationale 7 les collines du sud tremblent sous juillet, le vent tiède s’engouffre dans la voiture. Le coude à la fenêtre, on fredonne un air familier, sur le poste on écoute les disques d’Alain Bashung, Pomme et Moriarty.



Lonny

Ballades mélancoliques au folk atmosphérique, à la sincérité spontanée et à la pureté intemporelle. Lonny viens nous faire découvrir en exclusivité des titres de son nouvel album en cours de production ainsi que des titres de son précédent et premier album Ex-Voto , un recueil d’impressions et d’émotions aussi intimes qu’universelles les amours qui s’étiolent, le sentiment d’abandon, les épreuves de la vie, les affres de la solitude et des relations humaines. Pas étonnant que Louise ait choisi le pseudonyme de Lonny pour faire vivre ses chansons une façon de célébrer la solitude dont elle a besoin pour écrire, et une sorte d’hommage au Loner de Neil Young. .

Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Co-show at Le Petit Duc with Les Artistes Minuscules and Lonny.

L’événement Concert minuscules Lonny | Ex-voto Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence