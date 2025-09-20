Concert « Minutiae » au Conservatoire de Roubaix Conservatoire de Roubaix Roubaix

Pour les Journées européennes du patrimoine, les élèves du Conservatoire proposent 80 miniatures instrumentales, composées par Jacques Lenot selon les « Combines » de Robert Rauschenberg. A l’occasion de son 80ème anniversaire, le compositeur contemporain Jacques Lenot, voisin du Conservatoire, a offert à quelques-uns de ses élèves une composition inédite.

Une expérience étonnante pour les musiciens en herbe : ces « miniatures instrumentales » d’une durée d’une minute hacune, mobiliseront une vingtaine d’élèves instrumentistes, exécutant leur partition en alternance avec les suivants, dans une sorte de chorégraphie réglée… Minutieusement !

Conservatoire de Roubaix 80 rue de Lille, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France Ce bâtiment, occupé par le Conservatoire depuis 1903 abritait à l’origine l’Institut Turgot. En 2013, une importante réhabilitation a permis de moderniser les lieux et de créer

de nouveaux espaces, pour créer un cadre adapté à l’enseignement et à la pratique artistique. Métro : Ligne 2, arrêt Roubaix Charles de Gaulle

