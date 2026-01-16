Concert Miossec La Cartonnerie Reims

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2026-04-16 20:00:00
Tout public
Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest.
Auteur-compositeur aussi lettré que provocateur, l’emblématique chanteur finistérien Miossec a repris la route début 2025 pour défendre son dernier album en date Simplifier. La tournée reçoit un très bel accueil. En compagnie de ses compatriotes de route, Stéphane Fromentin et Nicolas Méheust, ils renversent les tables, ils réinventent le répertoire. Plaisir d’offrir.   .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est  

