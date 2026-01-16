Concert Miossec La Cartonnerie Reims

Concert Miossec

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Début : 2026-04-16 20:00:00

Tout public

Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest.

Auteur-compositeur aussi lettré que provocateur, l’emblématique chanteur finistérien Miossec a repris la route début 2025 pour défendre son dernier album en date Simplifier. La tournée reçoit un très bel accueil. En compagnie de ses compatriotes de route, Stéphane Fromentin et Nicolas Méheust, ils renversent les tables, ils réinventent le répertoire. Plaisir d’offrir. .

English : Concert Miossec

