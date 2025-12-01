Concert Mirabile Mysterium D81 Montée de Frigolet Tarascon
Dimanche 14 décembre 2025 de 16h à 18h. D81 Montée de Frigolet Abbaye Saint Michel de Frigolet Tarascon Bouches-du-Rhône
À l’occasion de ce temps de l’ Avant , la Basilique de l’Abbaye de Saint-Michel de Frigolet accueille le Choeur Homilius d’Avignon pour le Mirabile Mysterium .
Sous la direction de Sébastien Di Mayo-Roche, le choeur Homilius chante Poulenc, Homilius, Gjeilo, Caldara, Duruflé, Teleman et Mignemi ! .
D81 Montée de Frigolet Abbaye Saint Michel de Frigolet Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 70 07
To mark this Avant period, the Basilica of the Abbey of Saint-Michel de Frigolet welcomes the Homilius Choir from Avignon for the Mirabile Mysterium .
