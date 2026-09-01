CONCERT MÎRKUT LA MANUFACTURE DES SONS Montolieu
vendredi 25 septembre 2026 · Montolieu
Informations pratiques
Montolieu
CONCERT MÎRKUT LA MANUFACTURE DES SONS
12 Rue des Pyrénées Montolieu Aude
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Né des scènes ouvertes kurdes de Toulouse, Mîrkut réunit des musiciens venus d’horizons différents autour d’une même envie faire vivre le patrimoine musical kurde en le confrontant aux sonorités d’aujourd’hui.
Instruments traditionnels, compositions originales et influences électro, funk et psychédéliques se rencontrent dans une musique libre, inventive et profondément ancrée dans son époque.
Sur scène, le groupe déploie une énergie communicative où les grooves hypnotiques côtoient les mélodies héritées de la tradition. Entre moments de transe, improvisations et rythmes irrésistibles, Mîrkut propose un concert intense et généreux, qui invite autant à l’écoute qu’à la danse.
Réservation par mail.
Une adhésion ponctuelle de 5 € est incluse dans le tarif public
.
12 Rue des Pyrénées Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 6 43 71 56 08 contact@lamanufacturedessons.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Emerging from the Kurdish open-mic scenes in Toulouse, M%EErkut brings together musicians from diverse backgrounds united by a shared desire: to breathe new life into the Kurdish musical heritage by blending it with contemporary sounds.
Traditional instruments, original compositions, and influences from electro, funk, and psychedelic music come together in a style that is free, inventive, and deeply rooted in its time.
On stage, the band exudes an infectious energy where hypnotic grooves blend with melodies inherited from tradition. Between moments of trance, improvisations, and irresistible rhythms, M%EErkut delivers an intense and generous concert that invites you to both listen and dance.
Reservations by email.
A one-time membership fee of 5? is included in the ticket price.
L’événement CONCERT MÎRKUT LA MANUFACTURE DES SONS Montolieu a été mis à jour le 2026-09-01 par
À voir aussi à Montolieu (Aude)
- [Exposition] Chaïbia, Corneille, Cérès Franco: des poèmes pour le monde, Coopérative-musée Cérès Franco, Montolieu 19 septembre 2026
- Exposition : les aventuriers de l’oeil-de-boeuf, Coopérative-musée Cérès Franco, Montolieu 19 septembre 2026
- Conférence : comment restaurer une oeuvre ?, Coopérative-musée Cérès Franco, Montolieu 19 septembre 2026
- Visite commentée du conservateur de deux expositions, Coopérative-musée Cérès Franco, Montolieu 19 septembre 2026
- Visite commentée par l’architecte de l’ancienne coopérative viticole de Montolieu, Coopérative-musée Cérès Franco, Montolieu 19 septembre 2026