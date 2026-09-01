Informations pratiques

Bergheim

Concert Misa a buenos Aires (Misatango) & Duo Celiano

1 rue de l’Église Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Concert autour de la Misa a Buenos Aires de Martín Palmeri, mêlant musique chorale, accordéon et sonorités du tango argentin, avec l’Académie d’Accordéon de Haguenau et le Duo Celiano. Entrée libre, plateau.

L’Académie d’Accordéon de Haguenau propose un concert exceptionnel autour de la Misa a Buenos Aires, également appelée MisaTango, œuvre du compositeur argentin Martín Palmeri.

Cette messe aux accents de tango sera interprétée avec le Duo Celiano, composé d’une violoncelliste et d’une pianiste, accompagnés par les accordéonistes et les choristes de l’Académie.

Un rendez-vous musical original et émouvant, mêlant musique classique, sonorités argentines et rythmes du tango, dans le cadre de l’église catholique de Bergheim.

Entrée libre – plateau au profit de la Ville de Bergheim. .

1 rue de l’Église Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 6 03 29 48 63

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English :

A concert featuring Martín Palmeri’s *Misa a Buenos Aires*, blending choral music, accordion, and the sounds of Argentine tango, with the Haguenau Accordion Academy and the Celiano Duo. Free admission; donations welcome.

L’événement Concert Misa a buenos Aires (Misatango) & Duo Celiano Bergheim a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr