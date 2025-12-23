Concert MISA TANGO de Martin Palmeri, Cathédrale Saint-Sauveur Aix-en-Provence

Concert MISA TANGO de Martin Palmeri

Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 20h. Cathédrale Saint-Sauveur 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Créée en 1996 par le compositeur argentin Martín Palmeri, la Misa Tango ou Misa a Buenos Aires suit la structure et le texte d’une messe, mais avec les harmonies et les rythmes syncopés du tango argentin traditionnel.

Un bandonéoniste argentin, une soprano argentine, un chef de Grenade et un chœur aixois, pour une MISA TANGO au plus proche de ses origines.

Ce concert est produit par l’ Asociación Cultural de las Ciudades Hermanadas de Grenade (Espagne) cité Jumelle d’Aix-en-Provence avec le Chœur Cantabile d’Aix-en-Provence et quelques amis, en soutien aixois à la candidature de Grenade capitale européenne de la Culture 2031 .

Cathédrale Saint-Sauveur 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 40 07 83 choeurcantabile@gmail.com

English :

Created in 1996 by Argentine composer Martín Palmeri, Misa Tango or Misa a Buenos Aires follows the structure and text of a mass, but with the harmonies and syncopated rhythms of traditional Argentine tango.

