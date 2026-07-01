Concert Misatango Chissey-sur-Loue

Informations pratiques

Chissey-sur-Loue

Concert Misatango

Eglise Saint-Christophe Chissey-sur-Loue Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Concert Misatango

La Misatango de Martín Palmeri à Chissey-sur-Loue une rencontre entre patrimoine et passion

musicale.

À l’invitation de l’Association pour la Conservation du Patrimoine de Chissey-sur-Loue, un chœur de projet réunissant des choristes du Chœur à Cœur de l’École de Musique Jura Nord d’Orchamps et de l’Ensemble vocal Le Tourdion de Dole interprétera la Misatango de Martín Palmeri le vendredi 10 juillet 2026 à 20h, en l’église de Chissey-sur-Loue.

Sous la direction de Florence Grandclément, cette formation réunie spécialement pour l’occasion sera accompagnée par un trio instrumental composé d’un piano, d’un bandonéon et d’une contrebasse, effectif emblématique de cette œuvre devenue l’une des plus populaires du répertoire choral contemporain.

Composée en 1996 par le compositeur argentin Martín Palmeri, la Misatango (Misa a Buenos Aires) propose une rencontre saisissante entre le texte traditionnel de la messe latine et les rythmes passionnés du tango argentin. Entre ferveur spirituelle, énergie rythmique et émotion à fleur de peau, l’œuvre entraîne l’auditeur dans un univers musical d’une rare intensité.

La première partie du concert permettra au public de s’immerger progressivement dans l’atmosphère du tango. De courtes pièces instrumentales dont la célèbre Milonga del Ángel d’Astor Piazzolla, œuvre emblématique du tango nuevo. Ce parcours musical constituera une introduction idéale à l’univers sonore dans lequel s’inscrit la Misatango.

Dans la seconde partie, la messe de Palmeri déploiera toute sa force expressive. Du recueillement du Kyrie à la puissance du Credo, de l’élan du Gloria à l’émotion profonde de l’Agnus Dei, elle fait dialoguer tradition liturgique et langage musical argentin dans une œuvre qui touche aussi bien les amateurs de musique sacrée que les passionnés de tango.

Le cadre de l’église de Chissey-sur-Loue offrira un écrin particulièrement propice à cette rencontre entre patrimoine architectural et création musicale contemporaine.

Horaires

20h .

Eglise Saint-Christophe Chissey-sur-Loue 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté conservation.patrimoine.chissey@gmail.com

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English : Concert Misatango

L’événement Concert Misatango Chissey-sur-Loue a été mis à jour le 2026-06-30 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR