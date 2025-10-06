Concert MisaTango et Piazzolla avec 3 choeurs et ensemble Fortecello Tango Project Poitiers
Concert MisaTango et Piazzolla avec 3 choeurs et ensemble Fortecello Tango Project Poitiers samedi 13 décembre 2025.
1 Place des 3 cités Poitiers Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Créée par le compositeur argentin Martín Palmeri, MisaTango est une messe chorale sur des sonorités de Tango. Elle est composée sur les mêmes mouvements qu’une messe en latin classique, à laquelle se mêlent les harmoniques et les rythmes syncopés du tango. Sur scène 120 choristes et 9 musiciens .
1 Place des 3 cités Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine communication@resonancesdegartempe.fr
