Concert MisaTango et Piazzolla avec 3 choeurs et ensemble Fortecello Tango Project Poitiers

Concert MisaTango et Piazzolla avec 3 choeurs et ensemble Fortecello Tango Project

1 Place des 3 cités Poitiers Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Créée par le compositeur argentin Martín Palmeri, MisaTango est une messe chorale sur des sonorités de Tango. Elle est composée sur les mêmes mouvements qu’une messe en latin classique, à laquelle se mêlent les harmoniques et les rythmes syncopés du tango. Sur scène 120 choristes et 9 musiciens .

1 Place des 3 cités Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine communication@resonancesdegartempe.fr

