Concert Miserere Gregorio Allegri Chapelle Saint Roch Laxou
Concert Miserere Gregorio Allegri Chapelle Saint Roch Laxou dimanche 23 novembre 2025.
Concert Miserere Gregorio Allegri
Chapelle Saint Roch 1 Rue Dr Archambault 54520 Laxou Laxou Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 15:00:00
fin : 2025-11-23 16:30:00
Date(s) :
2025-11-23
Concert de musique sacrée vocale avec La Chapelle de Bonsecours.
Miserere d’Allegri et du Stabat Mater de Palestrina
Solistes
Clara Ben Attar, soprane
Séverine Maquaire, alto
Benoît Porcherot, ténor
Benjamin Colin, basse
Isabelle Aubert, orgue
Direction Jean-Sébastien NicolasTout public
0 .
Chapelle Saint Roch 1 Rue Dr Archambault 54520 Laxou Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 88 95 08 95
English :
Concert of sacred vocal music with La Chapelle de Bonsecours.
Miserere by Allegri and Stabat Mater by Palestrina
Soloists: Clara Ben Attar, soprano
Clara Ben Attar, soprano
Séverine Maquaire, alto
Benoît Porcherot, tenor
Benjamin Colin, bass
Isabelle Aubert, organ
Conductor: Jean-Sébastien Nicolas
German :
Konzert mit geistlicher Vokalmusik mit La Chapelle de Bonsecours.
Miserere von Allegri und Stabat Mater von Palestrina
Solisten:
Clara Ben Attar, Sopran
Séverine Maquaire, Alt
Benoît Porcherot, Tenor
Benjamin Colin, Bass
Isabelle Aubert, Orgel
Leitung: Jean-Sébastien Nicolas
Italiano :
Concerto di musica vocale sacra con La Chapelle de Bonsecours.
Miserere di Allegri e Stabat Mater di Palestrina
Solisti
Clara Ben Attar, soprano
Séverine Maquaire, viola
Benoît Porcherot, tenore
Benjamin Colin, basso
Isabelle Aubert, organo
Diretto da Jean-Sébastien Nicolas
Espanol :
Concierto de música vocal sacra con La Chapelle de Bonsecours.
Miserere de Allegri y Stabat Mater de Palestrina
Solistas
Clara Ben Attar, soprano
Séverine Maquaire, viola
Benoît Porcherot, tenor
Benjamin Colin, bajo
Isabelle Aubert, órgano
Dirección: Jean-Sébastien Nicolas
L’événement Concert Miserere Gregorio Allegri Laxou a été mis à jour le 2025-10-24 par DESTINATION NANCY