Concert Miserere Gregorio Allegri Chapelle Saint Roch Laxou

dimanche 23 novembre 2025.

Concert Miserere Gregorio Allegri

Chapelle Saint Roch 1 Rue Dr Archambault 54520 Laxou Laxou Meurthe-et-Moselle

Dimanche 2025-11-23 15:00:00
2025-11-23 16:30:00

2025-11-23

Concert de musique sacrée vocale avec La Chapelle de Bonsecours.

Miserere d’Allegri et du Stabat Mater de Palestrina
Solistes
Clara Ben Attar, soprane
Séverine Maquaire, alto
Benoît Porcherot, ténor
Benjamin Colin, basse

Isabelle Aubert, orgue

Direction Jean-Sébastien Nicolas
Chapelle Saint Roch 1 Rue Dr Archambault 54520 Laxou 

English :

Concert of sacred vocal music with La Chapelle de Bonsecours.

Miserere by Allegri and Stabat Mater by Palestrina
Soloists: Clara Ben Attar, soprano
Clara Ben Attar, soprano
Séverine Maquaire, alto
Benoît Porcherot, tenor
Benjamin Colin, bass

Isabelle Aubert, organ

Conductor: Jean-Sébastien Nicolas

German :

Konzert mit geistlicher Vokalmusik mit La Chapelle de Bonsecours.

Miserere von Allegri und Stabat Mater von Palestrina
Solisten:
Clara Ben Attar, Sopran
Séverine Maquaire, Alt
Benoît Porcherot, Tenor
Benjamin Colin, Bass

Isabelle Aubert, Orgel

Leitung: Jean-Sébastien Nicolas

Italiano :

Concerto di musica vocale sacra con La Chapelle de Bonsecours.

Miserere di Allegri e Stabat Mater di Palestrina
Solisti
Clara Ben Attar, soprano
Séverine Maquaire, viola
Benoît Porcherot, tenore
Benjamin Colin, basso

Isabelle Aubert, organo

Diretto da Jean-Sébastien Nicolas

Espanol :

Concierto de música vocal sacra con La Chapelle de Bonsecours.

Miserere de Allegri y Stabat Mater de Palestrina
Solistas
Clara Ben Attar, soprano
Séverine Maquaire, viola
Benoît Porcherot, tenor
Benjamin Colin, bajo

Isabelle Aubert, órgano

Dirección: Jean-Sébastien Nicolas

