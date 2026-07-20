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AGENDA · Fronsac

Concert Miss A & Mister B Fronsac

samedi 29 août 2026 · Fronsac

Concert Miss A & Mister B Fronsac

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
11 route de Loiseau
Ville
33126 Fronsac
Département
Gironde
Tarif

Fronsac

Concert Miss A & Mister B

11 route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Venez profiter de la terrasse de notre guinguette et passer une belle soirée avec Miss A & Mister B.
Des années 50 à aujourd’hui, Miss A & Mister B vous embarquent au son du ukulélé, de la guitare, et de leurs voix.
Dans un répertoire pop, soul, rock, jazz, variété, au gré de leurs reprises tous azimuts.
À consommer sans modération !

Entrée gratuite, consommation obligatoire. Il est conseillé de réserver.   .

11 route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 15 03  lacomediedelibourne@gmail.com

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English : Concert Miss A & Mister B

L’événement Concert Miss A & Mister B Fronsac a été mis à jour le 2026-07-20 par OT du Fronsadais