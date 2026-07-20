Concert Miss A & Mister B Fronsac
samedi 29 août 2026 · Fronsac
Informations pratiques
Fronsac
Concert Miss A & Mister B
11 route de Loiseau Fronsac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29 22:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Venez profiter de la terrasse de notre guinguette et passer une belle soirée avec Miss A & Mister B.
Des années 50 à aujourd’hui, Miss A & Mister B vous embarquent au son du ukulélé, de la guitare, et de leurs voix.
Dans un répertoire pop, soul, rock, jazz, variété, au gré de leurs reprises tous azimuts.
À consommer sans modération !
Entrée gratuite, consommation obligatoire. Il est conseillé de réserver. .
11 route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 15 03 lacomediedelibourne@gmail.com
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English : Concert Miss A & Mister B
L’événement Concert Miss A & Mister B Fronsac a été mis à jour le 2026-07-20 par OT du Fronsadais