Concert Miss Jones au Paddy Paddy Mullin’s Arles

Concert Miss Jones au Paddy

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 21h30. Paddy Mullin’s 5 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-24 21:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Concert live au Paddy Mullin’s !

Miss Jones débarque sur scène pour une soirée rock pop, entre reprises puissantes et bonne humeur ! .

Paddy Mullin’s 5 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 67 25

English :

Live concert at Paddy Mullin’s!

L’événement Concert Miss Jones au Paddy Arles a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme d’Arles